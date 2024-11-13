T.C. İstanbul 15. Asliye Hukuk Mahkemesi'nden

Yayın Tarihi: 13 Kasım 2024 / 00:01

T.C. İSTANBUL 15. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı : 2023/23 Esas 17/09/2024

Konu : bilgi talebi

HAVVA ESİN FİDAN ile AHMET MUZAFFER DEMİREL ve DİĞERLERİ arasında mahkememizde görülmekte olan Vasiyetnamenin Tenfizi davası nedeniyle;

İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Muradiye Mahallesi 809 ada, 44 parsel sayılı, 1.bodrum kat, 6 bağımsız bölüm vasıflı taşımaz, Şişli İlçesi, Teşvikiye Mahallesi 407 ada, 61 parsel sayılı, 4. kat, 32 bağımsız bölüm vasıflı taşımaz, Fatih İlçesi, Hacı Hüseyinağa Mahallesi,1239 ada, 16 parsel sayılı taşınmazın hisse maliklerinden ; Muzaffer oğlu Turgay Demirel'in gaipliği istenmiş olup bu kişinin sağ veya ölü olduğu hakkında bilgileri olanların duruşmanın bırakıldığı 30/01/2025 günü saat 10:00 'da mahkememizin 2023/23 Esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri M.K'nun 31. Maddesi gereğince 2. Kez ilan olunur