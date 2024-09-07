T.C. İstanbul 16. Aile Mahkemesinden / Başkanlığından

Yayın Tarihi: 07 Eylül 2024 / 00:01

T.C. İSTANBUL 16. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO: 2022/945 Esas

DAVALI: MADİHA TAGHOUAN

Davacı tarafından aleyhinize açılan Evlat Edinme davasına ilişkin ön inceleme gününü bildirir duruşma zaptının tebliği amacıyla çıkartılan tebligatın bila tebliğ iade edildiği, mernis adresinizin ve UYAP ortamında yapılan incelemede başkaca bilinen adresinizin tespit edilememiş olması sebebiyle duruşma zaptının ve ön inceleme duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 20/09/2024 günü saat: 10:35 da duruşmanız olup, sulh için hazırlık yapmanız, duruşmaya gelmemeniz ve yargılamaya devam edilmesi halinde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, davetiyenin tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde dilekçenizde gösterdiğiniz ancak henüz sunmadığınız belgeleri mahkemeye sunmanız veya getirilecek belgeler için gerekli açıklamaları yapmanız, verilen süre içinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız İHTAR olunur.

İş bu ilan yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılacaktır. İLAN OLUNUR.

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