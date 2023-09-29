T.C. İSTANBUL 17. AİLE MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 29 Eylül 2023 / 00:01

ESAS NO : 2020/170 Esas

DAVALI : NACİYE ARSEL KIZILTAN

Davacı AYDIN KIZILTAN tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Duruşma Günü: 07/11/2023 günü saat: 15:00'daki ön inceleme duruşmasında bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, sulh için hazırlık yapmanız, duruşmaya gelmemeniz ve yargılamaya devam edilmesi halinde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, davetiyenin tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde dilekçenizde gösterdiğiniz ancak henüz sunmadığınız belgeleri mahkemeye sunmanız veya getirilecek belgeler için gerekli açıklamaları yapmanız, verilen süre içinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız hususu ön inceleme duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.25/09/2023