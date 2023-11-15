T.C. İSTANBUL 17. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 15 Kasım 2023 / 00:01

DOSYA NO : 2022/935

KARAR NO : 2023/939

İ L A N

Hırsızlık suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 20/09/2023 tarihli ilamı ile TCK 142/2-hmadde uyarınca verilen 5 YIL HAPİScezasının karar verilen Şerafettin ve Vildan oğlu, 06/06/1997 Konak doğumlu, Ardahan, Merkez, Akyakanüfusuna kayıtlı sanık ALİHAN TATAR tüm aramalara rağmen bulunamamış,gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin TRAJI 50 BİN ÜSTÜ BİR GAZETEDE VE BİR İNTERNET HABERSİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, kararıntebliğinden itibaren 7 güniçerisinde hükmü veren mahkemeye veya bulunan yer mahkemesine bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine bir beyanda bulunulması, bu beyanın tutanağa geçirilmesi ve tutanağın Hakime onaylattırılması suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinezdinde istinaf yasa yoluna başvurulabileceği, aksi halde kararın kesinleştirileceği İLAN OLUNUR. 09/11/2023