T.C. İstanbul 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nden

Yayın Tarihi: 12 Nisan 2025 / 00:01

T.C. İSTANBUL 17. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

DOSYA NO : 2024/877 Esas

KARAR NO : 2024/966

Kasten Yaralama suçundan sanıklar hakkında Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 04/11/2024 tarihli ilamı ile hakkında mahkumiyet kararı verilen sanıklar Emir Kanat, Emre Tuzgül, Sami Yusuf Ulğu, Doğukan Ulğu'nun müştekisi olan Majıd ve Fatıma oğlu, 1991 Andorra doğumlu MOZHGAN SOLTANPOURNIGJEH tüm aramalara rağmen bulunamamış, Gerekçeli Karar ve İstinaf dilekçeleri tüm aramalara rağmen tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı tebligat kanununun 28. Maddesi gereğince Trajı 50.000 in üzerindeki Gazetede ve Yerel İnternet Haber Sitesinde Basın İlanı Kurumu vasıtasıyla ilan edilerek ilan edilen bu metnin yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına,

Tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya mahkememiz yargı çevresi dışında olması halinde istinaf talebini bildirir zabıt katibi tarafından düzenlenecek tutanak ile İstinaf yolu açık olmak üzere aksi takdirde kararın kesinleşeceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.