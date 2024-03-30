T.C. İSTANBUL 17. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 30 Mart 2024 / 00:01

Sayı : 2023/578 Esas11/05/2023 Konu : GAİPLİK İLANIKEMAL ÇINAR ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

20 yıla yakın bir süredir gaip olduğu bildirilen ve gaipliğine karar verilmesi talep edilen TrabzonSürmene Çamburnu Cilt No:14 Hane No: 343 Şükrü ve Elmas'dan olma 05/05/1947 doğumlu 59005434280T.C. Kimlik nolu DURSUN ÇINAR'ın gaipliği hakkında kendisini bilen, tanıyan, görenlerin veya bizzat kendisinin İstanbul 17. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2023/578 Esas sayılı dosyası ile ilgili 6 ay içinde mahkemede hazır olması, aksi takdirde yargılamaya yokluğunda devam edilerek GAİPLİĞİNE karar verileceği ilanen tebliğ olunur. 11/05/2023 İLAN ASMA TARİHİ 11/05/2023