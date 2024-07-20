T.C. İSTANBUL 18. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 20 Temmuz 2024 / 00:01

DOSYA NO : 2021/1274 Esas

KARAR NO : 2024/119

Basit Yaralama suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 31/01/2024 tarihli ilamı ile 86/2-1. cümle maddesi gereğince verilen HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA VE BEŞ (5) YIL SÜRE İLE DENETİM SÜRESİ BELİRLENMESİNE dair verilen gerekçeli karar Ali ve Fadime oğlu, 07/04/1992 doğumlu, Giresun, Alucra, Suyurdu mah/köy nüfusuna kayıtlı katılan - sanık Erdem CIBIZ ' a tüm aramalara rağmen bulunamamış, tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin TRAJI 50.000 ' İN ÜSTÜNDE GAZETE İLE İNTERNET ORTAMINDA İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 14/07/2024

#ilangovtr BASIN NO: ILN02064287