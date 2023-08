T.C. İSTANBUL 18. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 26 Ağustos 2023 / 00:01

ESAS NO : 2022/796 Esas

DAVACI : ALTINBAŞ PETROL VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

DAVALILAR : 1- AĞAHAN MARKETÇİLİK LPG PETROL ÜRÜNLERİ NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

2- SABRİOĞLU AKARYAKIT MARKETÇİLİK PETROL ÜRÜNLERİ TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ Hasanköy Mah.Dededibi Cad.Sabrıoglu Akaryakıt Sabrıoglu Akaryakıt Bina No: 3Gürsu/ BURSA

3- ÜÇ-AR HARİTA MÜHENDİSLİK MÜTEAHHİTLİK TAAHHÜT PETROL ÜRÜNLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Zafer Mah. Yılmaz Apt. No.18/c Gürsu Merkez Bursa

Davacı ALTINBAŞ PETROL VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından yukarıda yazılı davalılar aleyhine 14.11.2022 tarihinde açılan Alacak (Ticari Satımdan Kaynaklanan) davasında davacı tarafından özetle; "davacı ile davalılardan Üç-Ar Harita Mühendislik arasında akdedilen Bayilik Sözleşmesinin belirlenen süresinden önce sonlandırılması sebebiyle davacı tarafından ödenen yatırım bedelinin şimdilik 10.000,00-USD'sinin kullanılmayan süreye isabet eden kısmının temerrüt tarihinden itibarenişlemiş ve işleyecek bankaların dövize uyguladıkları en yüksek ticari avans faizi ve KDV'si ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsilini; sözleşmenin gereklerinin yerine getirilmemesi sebebiyle cezai şart tutarına ilişkin şimdilik 10.000-USD'nin karşılığı 37.776,00 işlemiş ve işleyecek bankaların dövize uyguladıkları en yüksek ticari avans faizi ile KDV'si ile birlikte davalı Sabrioğlu Akaryakıt Marketçilik Petrol Ürünleri Tic. Ve San. Ltd. Şti'den tahsiline karar verilmesi; satış taahhüdünü ihlalden doğan cezai şart alacaklarının şimdilik 1.000-USD cezai şart tutarın karşılığı 3.777,60 TL'nin temerrüt tarihinden itibaren işlemiş ve işleyecekbankaların dövize uyguladıkları en yüksek ticari avans faizi ile birlikte, davalılardan Sabrioğlu Akaryakıt Marketçilik Petrol Ürünleri Tic. Ve San. Ltd. Şti.'den tahsiline karar verilmesi" talep edilmiş olmakla yargılama esnasında davalılardan Ağahan Marketçilik Lpg Petrol Ürünleri Nakliye Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketine dava dilekçesinin tebliği için bildirilmiş olan ve Ticaret Sicilde kayıtlı olan adresin "Kumlukalan Mah. Bursa Cad. No:14 Gürsu/Bursa" olduğu, söz konusu ilçede "Bursa Caddesi" isminde bir caddenin bulunmaması sebebiyle çün çabalara rağmen tebligat yapılamamış olması sebebiyle TK m. 31 hükmü uyarınca işbu ilanın yayınlanma tarihinden itibaren 7 günün sonunda dava dilekçesinin ve duruşma gün ve saatini bildirir dilekçenin davalı Ağahan Marketçilik Lpg Petrol Ürünleri Nakliye Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi bakımından tebliğ alınmış sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 2 haftalık kesin süre içerisinde davaya cevap dilekçesi sunabileceği, süresi içerisinde sunulmaması halinde dava dilekçesindeki iddiaları inkar etmiş sayılacağı ve cevap dilekçesi sunmak, delillerini bildirmek üzere yeniden süre verilmeyeceği, mahkememizin ön inceleme duruşma günü olan 03/10/2023 günü saat: 10:20'de adı geçen davalının duruşmada bizzat hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmemesi halinde HMK m.150 hükmü saklı kalmak kaydıyla yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği ve yokluklarında yargılamaya devam olunacağı hususları davalı Ağahan Marketçilik Lpg Petrol Ürünleri Nakliye Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketine tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.28/07/2023