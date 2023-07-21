T.C. İSTANBUL 19. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 21 Temmuz 2023 / 00:01

Sayı : E.35906932-2020/263-Ceza Dava Dosyası 18.07.2023

Mahkememizin yukarıda 2020/263 Esas ve 2020/525 Karar numarası yazılı 08/12/2020 tarihli Gerekçeli Karar ile müşteki Hamad ALHAMMADA'ın şikayeti birden fazla kişi tarafından gece vakti birlikte yağma suçundan sanıklar Mehmet KARHAN ve Ahmet KARHAN hakkında Mahkememizce verilen 4 yıl7 ay hapis cezası ile ayrı ayrı cezalandırılmalarına karar verilmiş olup,

Mahkememizce verilen kararın Hiyyem ve Halep oğulu,2002 Halep Mumbiç doğumlu müşteki Hamad ALHAMMADA'nın bildirmiş olduğu Terazi Dere Mahallesi 1146 Sokak No.8 D.1 Kirazlı Bağcılar İstanbul adresinde tüm aramalara rağmen bulunarak Gerekçeli Karar, İstinaf dilekçeleri kedisine tebliğ edilememiştir.

1-7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29. Maddesi Gereğince hüküm Gerekçeli Karar, sanık Ahmet KARA müdafisi Kadir BİLİR, Mehmet KARA müdafi Av. Ekrem BOZYEL tarafından verilen istinaf dilekçelerin YURT GENELİ İLK 5 GAZETEDEN BRİNDEN İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.