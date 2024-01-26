T.C. İSTANBUL 19. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN İ L A N

Yayın Tarihi: 26 Ocak 2024 / 00:01



DOSYA NO : 2017/229 Esas

KARAR NO : 2023/835

Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 28/11/2023 tarihli ilamı ile 359/b maddesi gereğince 3 YIL 1 AY 15 GÜN HAPİS cezası ile cezalandırılan Yakup ve Esma oğlu, 23/01/1975 doğumlu, Tekirdağ, Ergene, Esenler mah/köy nüfusuna kayıtlı sanık Saim MİNAZ tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ve Katılan vekilinin İstinaf Başvuru Dilekçesitebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDEİLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.22/01/2024