T.C. İSTANBUL 2. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

Yayın Tarihi: 09 Şubat 2024 / 00:01

ESAS NO : 2023/421 Esas

Davacı , İRFAN ALTINIŞIK ile Davalı , İRYNA DİMOVA arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle;

Ukrayna uyruklu, Dmitro ve Lidiye kızı 1970 doğumlu davalı İRYNA DİMOVA'nın dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı vekili tarafından açılan davada; tarafların 15/05/1998 tarihinde evlendiklerini, yaklaşık iki yıl birlikte yaşadıktan sonra davalının evi terk ettiğini ve bir daha eve dönmediğini, müşterek çocuklarının olmadığını, evliliğin üzerinden 25 yıl geçtiğini ve 23 yıldır tarafların evlilik hayatlarının olmadığını belirterek tarafların boşanmalarına karar verilmesini talep ettiği, davalı İRYNA DİMOVA'ya ilan tarihinden itibren 7 gün sonra dava dilekçesinin tebliğinin yapılmış sayılacağı ve bu tarihten itibaren davalının 2 hafta içinde Mahkememize cevap dilekçesi vermek suretiyle davaya cevap verebileceği (HMK 122.md.), aksi taktirde dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaların tamamının inkar edilmiş sayılacağı (HMK 128.md.) hususu dava dilekçesi tebliği yerine geçmek üzere davalı İRYNA DİMOVA'ya ilanen tebliğ olunur. 03/01/2024