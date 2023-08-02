T.C. İSTANBUL 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 02 Ağustos 2023 / 00:01

İLAN

DOSYA NO : 2019/533 Esas

KARAR NO : 2022/361

Kamu Görevini Usulsüz Üstlenme suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 15/11/2022 tarihli ilamı ile 262/1 maddesine mümas suçtan beraatine karar verilen sanık Salım OZTURK (Gahraman ve Melahat oğlu, 25/04/1986 AZERBAYCAN doğumlu, TC Kimlik No:99078081776.) ve müştekiler Rasım HASHIMOV (Davıd ve Gulnaz oğlu, 21/08/1982 AZERBAYCAN doğumlu, TC Kimlik No:99204024448.), Yamaddın ABDULLAYEV (Ibısh ve Surmaye oğlu, 22/12/1976 BEYLAGAN doğumlu, TC Kimlik No:99644946270.)'e gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin yurt geneli günlük okuma trajı ilk 5'e giren birİLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonrakararın sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize dilekçe verilmesi veya zabıt katibine bir beyan ile itiraz edilmediği takdirde kararın kesinleştirileceği 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 28vd. Maddeleri gereğince ilanen tebliğ olunur. 29.07.2023