T.C. İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi Başkanlığından

Yayın Tarihi: 04 Ekim 2024 / 00:01

T.C. İSTANBUL 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO: 2022/42 Esas

DAVALI: AHMET AKAR

Mahkememizin dosya davacısı Müflis Asya Katılım Bankası A.Ş. tarafından dosyada davalı Ahmet AKAR (32065067582) aleyhine müvekkilinin uğramış olduğu davalıdan tahsili talebi ile alacak davası açılmıştır.

Bilirkişi kurulu raporunun 7201 sayılı Tebligat Kanununun m.29 ve devamı hükümleri gereği adı geçen davalılara ilanen tebliğ olunmasına karar verilmiştir.

Bilirkişi kurulunun 10/09/2024 tarihli bilirkişi ek raporunda özetle; "Ödenmeyen kredi tutarı 668.476,28 Euro X 3,3816 TL: 2.260.519,39 TL olmaktadır. Söz konusu zararın 14.01.2022 dava tarihinden itibaren işlemek ve avans faiz oranı üzerinden tahsilinin talep edilebileceği sayın Mahkemenin takdirleridir." yönünde tespit ve kanaatlerini açıklamışlardır.

Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ilanen ihtar ve tebliğ olunur. 13/09/2024