T.C. İstanbul 2. Çocuk Mahkemesi'nden

Yayın Tarihi: 06 Kasım 2024 / 00:01

T.C. İSTANBUL 2. ÇOCUK MAHKEMESİ'NDEN

DOSYA NO : 2024/505 Esas

KARAR NO : 2024/424

Basit hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 24/09/2024 tarihli ilamı ile yargılamanın CMK'nun 223/8 maddesi uyarınca durmasına karar verilen SSÇ'e ilişkin kamu davasının MÜŞTEKİSİ olan Hasmukhbaı ve Jayshree oğlu, 1968 Hindistan doğumlu SEKETU HASMUKBHAI PATEL tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar kendisine tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİ İLK 5 GAZETEDEN BİRİNDE, İNTERNET HABER SİTESİNDE ve ayrıca BASIN İLÂN KURUMU İLAN PORTALINDA İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.