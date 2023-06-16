T.C. İSTANBUL 2. TÜKETİCİ MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 16 Haziran 2023 / 00:01

ESAS SAYISI : 2022/1144 Esas

Davacı, AKTİF YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ile Davalı, TAHSİN KILIÇ (T.C:421*****230) arasında mahkememizde görülmekte olan İtirazın İptali davası nedeniyle; dava dilekçesi, tensip zaptı, duruşma zaptıve bilirkişi raporunun ilanen tebliğine karar verilmiş olup; Dava Dilekçesi Özeti: Davalı TAHSİN KILIÇ'ın İstanbul 18. İcra Müdürlüğü’nün 2021/18048 E. sayılı takip dosyasına yapmış olduğu itirazın iptali ile takibin devamına karar verilmesi ve davalının takip bedelinin %20’sinden aşağı olmamak üzere icra inkar tazminatı ödemesine hükmedilmesine ilişkin davalı aleyhine dava açıldığı, Tensip Zaptı ve yargılama safahatı özeti: davanın usul ve esasa dair tüm cevaplarını ve delillerini mahkememize sunması, başka yerlerden getirtilecek olan belge ve dosyalar var ise bunların bulunabilmesini sağlayacak bilgileri mahkememize bildirmek üzere tebliğinden itibaren 2 hafta süre verilmesine, davalının süresi içinde cevap dilekçesi vermemesi halinde; ilk itirazların ileri sürülemeyeceği ve davacının dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağına, diğer eksik hususların giderilmesine ilişkin ara kararlar verildiği, bilirkişi raporunda özetle: İstanbul 18. İcra Müdürlüğü'nün 2021/18048Esas sayılı dosyasıyla yürütülmekte olan takibe ilişkin borca itirazın 29.525,89 TL asıl alacak,1.306,52TL işlemiş akdi faiz, 261,31 TL vergileri, 388,12 TL işlemiş temerrüt faizi ve 70,12TL vergisi olmak üzere toplam 31.551,12 TL üzerinden sürdürülebileceğini, anaparanın tamamen tahsiline kadar %18 oranından temerrüt faizi ve %5 BSMV uygulanmasının istenebileceği yönünde rapor sunulmuştur. Davalı TAHSİN KILIÇ (T.C:421*****230) bilinen adreslerine tebligat yapılamamış olup, mernis adresinin de olmadığı anlaşılmakla tebligatın ilanen yapılmasına karar verildiğinden; tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde cevap dilekçesini, delillerini sunabileceği ve bilirkişi raporuna itiraz edebileceği, duruşmanın bırakıldığı 23/06/2023 günü saat 10:50'da mahkememizde bizzat hazır bulunması veya kendisini bir vekil ile temsil ettirmesi aksi takdirde yokluğunda yargılamaya devam olunacağı davalı TAHSİN KILIÇ'a İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.