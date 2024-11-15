T.C. İstanbul 20. Aile Mahkemesi'nden

Yayın Tarihi: 15 Kasım 2024 / 00:01

T.C. İSTANBUL 20. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2024/575 Esas

DAVALI : CAROLE EGE -MİCHEL CHARLES ANDRE kızı, 1968 doğumlu, London NW11 7RA Büyük Biritanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Kraldığı

Davacı METE EGE tarafından aleyhinize açılan tanıma ve tenfiz davasında; davalı ile 14/09/1990 tarihinde evlendiklerini, Willesden Bölge Mahkemesi Hakimliğinin 03.08.1999 Tarih ve W199D00055 sayılı ilamı ile boşandıklarını, yabancı mahkemece verilen boşanma kararının Türkiye’de de geçerli olabilmesi için tenfizine, davacıya ait nüfus kaydının bu karar doğrultusunda düzeltilmesine, yargılama giderleri ve avukatlık ücretinin karşı tarafa yüklenmesine ilişkin dava dilekçesi ve ön inceleme duruşma gününü bildirir davetiyenin belirtilen adresinize tebligatla gönderilmiş olup, tebliğ yapılamadığından ve adres araştırmasından da netice alınamadığından dava dilekçesi ve ön inceleme duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

6100 sayılı H.M.K'nun 122/1 maddesi gereğince dava dilekçesinin tebliğinden itibaren Mahkememize 2 hafta içinde aynı kanunun 129. maddesindeki hususları içerir şekilde (ve mevcut yazılı belgelerinizi ekleyerek, elinizde olmayanlar hakkında bulundukları yerler hakkında açıklama yaparak ) cevap dilekçesi vermek suretiyle davaya cevap verebileceğiniz, aksi takdirde; davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız ihtar olunur.

Ön inceleme duruşma günü:06/12/2024 günü saat: 09:35'de duruşmanız olup, 6100 sayılı H.M.K'nun 139. Maddesi uyarınca Sulh için hazırlık yapmanız, duruşmaya gelmemeniz ve yargılamaya devam edilmesi halinde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, davetiyenin tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde dilekçenizde gösterdiğiniz ancak henüz sunmadığınız belgeleri mahkemeye sunmanız veya getirilecek belgeler için gerekli açıklamaları yapmanız, verilen süre içinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız İHTAR olunur.

Dava dilekçesi ve ön inceleme duruşma günü davetiyesi yerine geçerli olmak üzere tarafınıza ilanen tebliğ olunur. İş bu ilan yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılacaktır. İLAN OLUNUR.