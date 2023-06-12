T.C. İSTANBUL 20. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 12 Haziran 2023 / 00:01

HÜKÜM ÖZETİ

ESAS NO : 2019/500

KARAR NO: 2022/602

SANIK :MÜNİP TÜRKMEN, Ramazan ve Meliha oğlu, 01/07/1951 Kiçevo doğ. İstanbul - Gaziosmanpaşa - Hürriyet mah/köy N.K.

SUÇ : Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Hırsızlık

SUÇ TARİHİ : 15/02/2017

SUÇ YERİ : İstanbul

KARAR TARİHİ : 08/09/2022

KARARIN NİTELİĞİ : Mahkümiyet TCK'nun 142/2-e ( 5 Yıl Hapis )

Yukarıda kimliği yazılı sanığın yokluğundaverilen kararın bildirdiği adresin yetersiz olması ve tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden"Gerekçeli Karar" tebliği yapılamamış olup, adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin GAZETEDEİLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren CMK.'nın 268. Maddesi uyarınca 7 gün içerisinde mahkememize vereceği veya başka mahkemeler vasıtasıyla göndereceği dilekçe ile veya sözlü beyanın zabıt katibine yapılarak tutanağa geçirtilmek suretiyle Cezaevinde ise görevliye vereceği dilekçe ile ya da sözlü beyanın tutanağa geçirilmesi suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf kanun yolu açık olarak, süresinde kanun yoluna başvurulmadığı taktirde kararın kesinleşeceği kesinleşeceği ilan olunur. 06/06/2023