T.C. İstanbul 20. Asliye Ceza Mahkemesi'nden

Yayın Tarihi: 08 Kasım 2024 / 00:01

T.C. İSTANBUL 20. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

HÜKÜM ÖZETİ

ESAS NO : 2023/764

KARAR NO: 2024/285

SANIK : COOSAW CHERIF Ammar ve Samiya olma 01/01/1991 Cezayır doğ.

SUÇ : Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması

SUÇ TARİHİ : 27/09/2023

SUÇ YERİ : İstanbul / Şişli

KARAR TARİHİ : 08/05/2024

KARARIN NİTELİĞİ : 4 Ay 15 Gün Hapis

KANUN MADDESİ : TCK'nun 5275 SY 105/a-8,62/1,CMK 251/3

Yukarıda kimliği yazılı sanık yokluğunda verilen kararın bildirdiği adresin yetersiz olması ve tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğindenGerekçeli Kararın tebliği yapılamamış olup, adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 77201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasınınilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren CMK.'nın268. Maddesi uyarınca 7 gün içerisinde mahkememize vereceği veya başka mahkemeler vasıtasıyla göndereceği dilekçe ileve ya sözlü beyanın zabıt katibine yapılarak tutanağa geçirtilmek suretiyle Cezaevinde ise görevliye vereceği dilekçe ile ya da sözlü beyanın tutanağa geçirilmesi suretiyle İtirazı mümkün olmak üzere ve itiraz edildiği takdirde davanın duruşmalı görüleceği süresinde itiraz edilmediği takdirde kararın kesinleşeceği İLAN OLUNUR.