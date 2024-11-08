T.C. İstanbul 20. Asliye Ceza Mahkemesi'nden

Yayın Tarihi: 08 Kasım 2024 / 00:01

T.C. İSTANBUL 20. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

HÜKÜM ÖZETİ

ESAS NO : 2023/589

KARAR NO: 2024/153

SANIK : Mustafa ÖNCEL Şıhmüslüm ve Saadet oğlu02/05/1987Şanlıurfa doğ.

SUÇ : Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık

SUÇ TARİHİ : 06/06/2019

SUÇ YERİ : İstanbul

KARAR TARİHİ : 12/03/2024

KARARIN NİTELİĞİ : 4 Yıl 2 AyHapis

KANUN MADDESİ : TCK'nun 142/2-h,62

Yukarıda kimliği yazılı sanık yokluğunda verilen kararınbildirdiği adresinyetersiz olması ve tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğindenGerekçeli Kararıntebliği yapılamamış olup, adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 77201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasınınilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren CMK.'nın268. Maddesi uyarınca 7 gün içerisindemahkememize vereceği veya başka mahkemeler vasıtasıyla göndereceği dilekçe ileveyasözlü beyanınzabıt katibineyapılarak tutanağa geçirtilmek suretiyle Cezaevinde isegörevliye vereceği dilekçe ileya dasözlü beyanıntutanağa geçirilmesi suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf yolu açık olmak üzere istinaf başvurusu yapılmadığı taktirde kararın kesinleşeceği İLAN OLUNUR.