T.C. İstanbul 20. İş Mahkemesi

Yayın Tarihi: 28 Ağustos 2024 / 00:01

T.C.İSTANBUL 20. İŞ MAHKEMESİ

İLAN

ESAS NO: 2020/391

Davacı , SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI ile Davalılar , GARİP KIRMIZIKAYA, KÜÇÜK HÜSEYİN ÖZTÜRK arasında mahkememizde görülmekte olan Alacak (Sosyal Güvenlik Hukukundan Kaynaklanan) davası nedeniyle;

Mahkememizce bilirkişi raporunun ve ıslah dilekçesinin davalılar KÜÇÜK HÜSEYİN ÖZTÜRK'e ve GARİP KIRMIZIKAYA'ya tebliğ edilemediği ve adres araştırmalarından da bir netice alınamadığından, bilirkişi raporu ve ıslah dilekçesi ile birlikte duruşma gün ve saatinin davalılar KÜÇÜK HÜSEYİN ÖZTÜRK'e ve GARİP KIRMIZIKAYA'ya ilanen tebliğine karar verilmiştir.

ÖZETLER

Mahkememiz tarafından aldırılan 10/10/2023 tarihli bilirkişi raporunda; Kusur yönünden yapılan irdelemede,

a.Davalı Garip KIRMIZIKAYA %100 (Y. Yüz) oranında kusurlu olduğu,

b. Düzenlenen İddianame sonrasında davalı Hüseyin ÖZTÜRK'ün "Kurum sigortalısı Ali YÜKSEL'in kasten öldürülmesi" fiilini birlikte gerçekleştirdiğinin tespiti halinde, davalı Hüseyin ÖZTÜRK'ün de (davalı Garip KIRMIZIKAYA ile birlikte) %100 (Y. Yüz) oranında kusurlu olacağı sonucu ortaya çıkmaktadır. Ceza davasına (İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi 2014/140 Esas) ilişkin 09.01.2020 tarihli duruşma zaptı yer almakla birlikte, hükme ilişkin belge görülmediği,

c. Davacı Kurum sigortalısı Ali YÜKSEL'in kusuru bulunmadığı, Hesap yönünden yapılan irdelemede;

a. Dava dilekçesinde "4.411,44 TL ilk peşin sermaye değerli gelir ile 30 TL cenaze yardımının, HMK m.107 kapsamında şimdilik 1.110,36 TL kısmı..." şeklinde talep yer almakta olup, Sayın Mahkemece kabulü halinde davalıların kusuruna (%100) denk gelen kısımları "hak sahiplerine bağlanan gelir yönünden 4.411,44 TL ve cenaze masrafları için 30 TL" olarak hesaplandığı,

b. Faiz başlangıcı yönünden 4.411,44 TL için onay tarihi ve cenaze masrafı için ödeme tarihi olup, bu tarihlerin davacı Kuruma açıklattırılması ve gerekirse cenaze masrafı yönünden yapılan ödemeye ilişkin belgenin dosyaya celbi yoluyla faiz başlangıcının tespiti gerektiğinin bildirildiği anlaşılmıştır.

Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ihtar ve tebliğ olunur.

Davacı vekilinin 25/10/2023 havale tarihli ıslah dilekçesinde;

a-4411,44TL peşin sermaye değerinin gelir onay tarihinden itibaren yasal faizi ile davalılardan müştereken müteselsilen tahsiline,

b-30,00TLcenaze yardımının ödeme tarihlerinden itibaren yasal faizi ile davalılardan müştereken müteselsilen tahsiline, -Yargılama gideri ve vekalet ücretinin davalılardan tahsiline karar verilmesini saygı ile vekaleten arz ve talep ettiğinin bildirildiği anlaşılmıştır.

DURUŞMA GÜNÜ: 01/10/2024 günü saat: 11:15 'de İstanbul 20. İş Mahkemesi duruşma salonunda bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi takdirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususu İLANEN TEBLİĞ olunur. 22/07/2024

#ilangovtr BASIN NO: ILN02081470