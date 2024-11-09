T.C. İstanbul 21. Asliye Ceza Mahkemesi'nden

Yayın Tarihi: 09 Kasım 2024 / 00:01

T.C. İSTANBUL 21. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

2019/246 Esas

2024/679 Karar

Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan Saıd ve Nadıya kızı, 1988 FAS doğumlu. Fas uyruklu Sanık Fatıha Saber hakkında 4 Yıl2 Ay müddetle hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği gıyabı kararın tüm aramalara rağmen tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı tebligat kanununun 28. Maddesi gereğince Resmi Gazetede ilan edilerek ilan edilen bu metnin yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı,

İlan tarihinden itibaren iki haftalık yasal süresi içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya mahkememiz yargı çevresi dışında olması halinde İstinaf talebini bildirir zabıt katibi tarafından düzenlenecek tutanak ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi ilgili ceza dairesine İstinaf yasayolu açık olmak üzere aksi takdirde kararın kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur