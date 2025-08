T.C. İstanbul 21. Sulh Hukuk Mahkemesinden / Başkanlığından

Yayın Tarihi: 06 Ağustos 2025 / 00:01

T.C. İSTANBUL 21. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2024/139 Esas

MİRASÇILAR : İSAK ŞİLTON (25768451840) ile SİMA LEVİ (39748530320)

Mahkememizde görülmekte olan vasiyetnamenin açılması davasında;

Mahkememizde adı geçen mirasçıların yapılan hakkında yapılan adres ve kimlik araştırmalarında herhangi bir tespiti yapılamaması nedeniyle ilgililer adına tebliğ işlemi yapılamadığından vasiyetnamelerin ve vasiyetten rücu'nun ile duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Müteveffa YAKO BARUH tarafından düzenlenen ve Beyoğlu 9. Noterliği'nin 28/06/2002 tarih ve 12713 Yevmiye nolu düzenleme şeklinde vasiyetnamesinde; " Her türlü maddi ve manevi cebir, tehdit, hile, hata ve ikrardan tamamen azade olarak, aklım tamamen başımda iken son arzularımın yazılmasını istiyorum. Vefatımdan sonra, şu anda sahip olduğum ve bu tarihten itibaren sahip olacağım tüm menkul ve gayrimenkullerim ile her türlü hak ve alacaklarımın tamamını 1934 doğumlu Viktor kızı, Cudit'ten doğma Eşim REJİN BARUH'a terk ve vasiyet ettim. Eşim REJİN BARLUH'un benden önce vefat etmesi halinde, şu anda sahip olduğum ve bu tarihten sonra sahip olacağım tüm menkul ve gayrimenkul mallarım ile her türlü hak ve alacaklarımın tamamı istanbul, beyoflu, şişhane,okçumusa caddesi,demet apt. no.15/10,K.3 adresinde faaliyet gösteren OR-AHAY İM HASTANESİNE YARDIM DERNEĞİ'ne terk ve vasiyet ettim. Halen istanbul, Beyoğlu,Kabataş,Set üsti, Set Apt. no.79, Kat 2 adresinde faaliyet gösteren istanbul Barosu Avukatlarından 10751 sicil numaralı Av. HARUN TAVŞANCIL'ı işbu vasiyetneamem ile ilgili olarakVasiyeti Tenfiz Memuru olarak tayın ettim. Vefat ettiğim tarihte eşim REJİN BARUH sağ ise,Vasiyeti Tenfiz Memuru Av. Harun TAVŞANCIL. oturduğum evin dışındaki tüm gayrimenkullerimi kiralasın veya eşim ile mutabık kalması halinde bu gayrimenkullerimi serbest piyasada pazarlık usülü satsın ve bedellerini eşim REJİN BARUH'a teslim etsin. Gayrimenkullerimi kiralaması halinde kira bedellerini tahsil etsin ve eşim REJİN BARUH'a teslim etsin.Hak ve alacaklarımın tahsilini sulh veya yargı yolu ile sağlasın ve tahsil ettiği bedelleri nakit olarak eşim REJİN BARUH'a teslim etsin. Vefat ettiğim tarihte eşim REJİN BARUK sağ değil ise, Vasiyeti Tenfiz Memuru Av.,HARUN TAVŞANCIL halen ikamet etmekte olduğum İstanbul, Reşiktaş, Akatlar, Ebullulah Caddesi, Maya Sitesi, p blok,4 numaralı dairemdeki ev eşyalarımın korunması için “gerekli tedbirleri alsın.Evde bulunan ev eşyalarını ve gayrimenkullerimi serbest piyasada en uygun şartlarla ve gerekirse pazarlık yolu ile paraya çevirsin (satsın). Elde edilecek hasılatın tamamını OR-AHAYİM HASTAHANESİNE YARDIM DERNEĞİ'ne versin. Sahip olduğum veya olacağım gayrimenkullerimin kat'i satışları gerçekleşinceye kadar gayrimenkullerimi kiralasın. Elde edeceği kira bedellerini masraflar indirildikten sonra kalan net miktarı OR-AHAYIM HASTAHANESİNE YARDIM DERNEGi'ne versin.Son istek ve arzularım bunlardan ibarettir." diye sözlerini bitirdi şeklinde vasiyet ettiği anlaşılmıştır.

Müteveffa YAKO BARUH tarafından düzenlenen ve Beyoğlu 9. Noterliği'nin 14/08/2002 tarih ve 15585 Yevmiye nolu vasiyetnameden rücuda; "Beyoğlu 9.Noterliğinden tanzim ve tasdikli 28.06.2002 tarih ve 12713 yevmiye numaralı düzenleme şeklindeki açık vasiyetnamemden, bu kere,hiçbir tesir, etki, cebir, şiddet altında kalmaksızın, serbest iradem ve rızamla, gördüğüm lüzum üzerine, rücu ettiğimi ve bu vasiyetnamemin külliyen hükümsüz olduğunu ve feshetmiş olduğumu, son istek ve arzularım olarak beyan ikrar ederim. Beyoğlu 9. Noterliğinin kasasında mevcut olan ve C.Savcılığına mahkemeye sunulmak üzere verilecek olan mezkur vasiyetnamemin bir örnek nüshasını da,noterden, bugün teslim aldım."diye sözlerini bitirdi şeklinde vasiyetten rücü ettiği anlaşılmıştır.

Müteveffa YAKO BARUH tarafından düzenlenen ve Beyoğlu 9. Noterliği'nin 14/08/2002 tarih ve 15587 Yevmiye nolu düzenleme şeklinde vasiyetnamesinde; "Her türlü maddi ve manevi cebir,tehdit,hile,hata, ve ikrahtan tamamen azade olarak,aklım tamamen başımda iken son arzularımın yazılmasını istiyorum. vefatımdan sonra,şu anda sahip olduğum ve bu tarihten itibaren sahip olacağım tüm menkul ve gayrimenkullerim ile her türlü hak ve alacaklarımın tamamını, 1934 doğumlu, Viktor kızı Cudit'den doğma, eşim: REJİN BARUH'a terk ve vasiyet ettim. Eşim REJİN BARUH'un benden önce vefat etmesi halinde, şu anda sahip olduğum ve bu tarihten sonra sahip olacağım tüm menkul ve gayrimenkul mallarım ile her türlü hak ve alacaklarımın tamamı İstanbul, Beyoğlu, Şişhane, Okçumusa caddesi, Demet apt. no. 15/10,Kat:3 adresinde faaliyet gösteren OR-AHAYİM HASTANESİNE YARDIM DERNEGİ'ne terk ve vasiyet ettim. Halen, istanbul, Beyoğlu, Kabataş, Set üstü, Set Apt. no. 79, kat:2 adresinde faaliyet gösteren, İstanbul Barosu Avukatlarından 10751 sicil numaralı Av. HARUN TAVŞANCIL'ı işbu vasiyetnamem ile ilgili olarakVasiyeti Tenfiz Memuru olarak tayin ettim. Vefat ettiğim tarihte,eşim REJİN BARUH sağ ise, Vasiyeti Tenfiz Memuru Av.Harun TAVŞANCIL oturduğum evin dışındaki tüm gayrimenkullerimi kiralasın veya eşim ile mutabık kalması halinde bu gayrimenkullerimi serbest piyasada pazarlık usulü satsın ve bedellerini eşim REJİN BARUH'a teslim etsin. Gayrimenkullerimi kiralaması halinde,kira bedellerini tahsil etsin ve eşim REJİN BARUH'a teslim etsin.Hak ve alacaklarımın tahsilini sulh veya yargı yolu ile sağlasın ve tahsil ettiği bedelleri nakit olarak eşim REJİN BARUH'a teslim etsin. Vefat ettiğim tarihte,eşim REJİN BARUH sağ değil ise, vasiyeti Tenfiz Memuru Av. HARUN TAVŞANCIL,halen ikamet etmekte olduğum:İstanbul, Beşiktaş, Akatlar, Ebullulah Caddesi, Maya Sitesi, P Blok, 4 numaralı dairemdeki ev eşyalarımın korunması için gerekli tedbirleri alsın.Evde bulunan ev eşyalarını ve gayrimenkullerimi serbest piyasada en uygun şartlarla ve gerekirse pazarlık yolu ile paraya çevirsin (satsın).Elde edilecek hasılatın tamamını OR-AHAYİM HASTAHANESİNE YARDIM DERNEĞİ'ne versin.Sahip olduğum veya olacağım gayrimenkullerimin kat'i satışları gerçekleşinceye kadar gayrimenkullerimi kiralasın. Elde edeceği kira bedellerini, masraflar indirildikten sonra kalan net miktarı OR-AHAYİM HASTAHANESİNE YARDIM DERNEGi'ne versin.Vasiyeti Tenfiz Memuru Av.Harun Tavşancıl'ın, OR-AHAYİM HASTANESİNE YARDIM DERNEĞİ'ne,bu vasiyetim uyarınca aktaracağı nakit paranın,personel gideri,tıbbi malzeme alımı gibi kalıcı olmayan ve tüketime yönelik harcamalar için kullanılmasını istemiyorum.Nakit olarak aktarılacak paranın tamamı ile, Vasiyeti Tenfiz Memuru Av. HARUN TAVŞANCIL'ın gözetim ve denetiminde tüm insanlık yararına kullanılmak, hastalara şifa sağlamak üzere,Hastahane içerisinde müstakil bir bölümün yapılmasını ve bu bölüm için gerekli tüm tıbbi makina,teçhizat ve donatıların alınmasında kullanılmasını istiyorum. Böylece, insanlığa uzun yıllar hizmet verecek,hastalara şifa dağıtacak kalıcı, bağımsız bir sağlık biriminin kurulmasını istiyorum. Son istek ve arzularım bunlardan ibarettir."diye sözlerini bitirdi şeklinde vasiyet ettiği anlaşılmıştır.

Müteveffa YAKO BARUH tarafından düzenlenen ve Beşiktaş 6. Noterliği'nin 15/06/2007 tarih ve 27140 yevmiye nolu düzenleme şeklinde vasiyetnamesinde; " Her türlü maddi, manevi, cebir, tehdit, hile hata ve ikrahtan tamamen azade olarak, aklım tamamen başımda iken son arzularımın yazılmasını istiyorum. Vefatımdan sonra şu anda sahip olduğum ve bu tarihten sonra mirasçılarımdan bana intikal edecekler dahil, sahip olacağım tüm menkul ve gayrımenkullerim ile her türlü hak ve alacaklarımın tamamını, 1954 doğumlu Viktor kızı Cudit"den doğma Eşim; REjİN BARUH"a terk ve vasiyet ettim. Eşim REJİN BARUH 'un benden önce vefat etmesi halinde, şu anda sahip olduğum ve bu tarihten sonra mirasçılarımdan bana intikal edecekler dahil, sahip olacağım tüm menkul ve gayrimenkul mallarım ile her türlü hak ve alacaklarımın tamamı İstanbul, Beyoğlu, Şişhane, Okçumusa Caddesi, Demet Apartmanı No. 15/10 Kat, 3 adresinde faaliyet gösteren OR-AHAYİM HASTAHANESİNE YARDIM DERNEĞİ'ne terk ve vasiyet ettim. Bu tarihten önce bilcümle noterliklerden tanzim etmiş olduğum, bilcümle vasiyetnamelerin geçersiz olduğunu beyan ederim." diyerek sözlerini bitirdişeklinde vasiyet ettiği anlaşılmıştır.

Durusma Günü: 22/09/2025 saat: 10:10'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, Müteveffa YAKO BARUH tarafından düzenlettirilen ve zarf içerisinde gönderilen vasiyetnameleri ve vasiyetten rücuyu kabul edip etmediğiniz hususlarında beyanda bulunmak üzere bizzat duruşmaya gelmeniz, duruşmaya gelip beyanda bulunmadığınız takdirde vasiyetnameleri ve vasiyetten rücu'yu kabul etmediğiniz ve vasiyetnamelere ve vasiyetten rücuya karşı BİR AY içerisinde dava açıp Mahkememize bildirmediğiniz takdirde vasiyetnameyi aynen kabul etmiş sayılacağınız hususu tebliğ ve ihtar olunur.

Vasiyetname ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzereİLANEN ayrıca tebligat kanunu28/son fıkrası gereğince tebliğ olunur.