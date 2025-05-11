T.C. İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesi'nden

Yayın Tarihi: 11 Mayıs 2025 / 00:01

T.C. İSTANBUL 24. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

DOSYA NO : 2019/606

KARAR NO : 2024/343

Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Çekip Almak Suretiyle Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 14/05/2024 tarihli ilamı ile sanık FATIMA SULIMAN ( Alı ve Balkes kızı, 01/09/1996 ALEPPO doğumlu, TC Kimlik No:99908224564 ) hakkında açılan kamu davasında 2 yıl 1 ay hapis cezası ile mahkumiyetine karar verilen sanık FATIMA SULIMAN tüm aramalara rağmen bulunamamış, sanığa gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE, ilanın yayımlanmasından itibaren 7 gün içinde Mahkememize veya Mahkememize gönderilmek üzere bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine vereceği bir dilekçe ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yoluna başvurabileceği aksi takdirde, ilamın gazetede yayınlanmasından itibaren 15 gün sonra kararın sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ve kararın kesinleştirileceği hususu İLAN OLUNUR.