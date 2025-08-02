T.C. İstanbul 25. Asliye Hukuk Mahkemesi

Yayın Tarihi: 02 Ağustos 2025 / 00:01

T.C. İSTANBUL 25. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı: 2024/285 Esas

İlanen Tebligat yapılan kişi: Osman AKÇEKOCE - T.C: 304*****528

Davacı, Qnb Finansbank Anonim Şirketi tarafından davalı borçlu Osman Akçekoce, diğer davalılar Ali Akçekoce ve Sevim Öztep arasında mahkememizde ikame edilen davada;

Davalı borçlu Osman Akçekoce tarafından davalı Ali Akçekoce'ye satılan Mardin ili, Nusaybin ilçesi, Karaca Köyü, 101 ada, 87 parsel ve aynı yer 101 ada, 155 parselde kayıtlı gayrimenkullerin, yine davalı borçlu tarafından diğer davalı Sevim Öztep'e satılan Adana İli, Seyhan İlçesi, Akkapı Mah. 701 Ada, 107 Parselde kayıtlı gayrimenkulün davalılar arasındaki satış muamelesinin İİK 277 .vd. maddesine göre iptali için tasarrufun iptali davası açılmış olup Bakırköy Banka Alacakları İcra Dairesinin 2024/15187 esas sayılı dosyasına şamil olmak üzere mezkur gayrimenkuller üzerinde haciz ve cebri icra selahiyeti tanınması talep edilmiştir.

Davalı Osman Akçekoce yönündenyapılan araştırmalara rağmen tebligata yarar adresinin tespit edilememesi sebeb ile adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla Tebligat Kanunu 31. maddesine göre ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

Bu ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra dava dilekçesinin tebliğ edilmiş sayılacağı; dava dilekçesinin tebliğinden itibaren iki hafta içinde cevap dilekçesi verilmesi, ilk itirazların bildirilmesi(Yetki-İşbölümü-Tahkim), süresi içinde cevap dilekçesi verilmediği takdirde, ilk itirazların ileri sürülemiyeceği ve HMK'nın 128. Maddesi uyarınca," davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağı ", ön incelemenin 25/09/2025 günü saat 09:45'de yapılacağı hususu davalı Osman Akçekoce'ye ilanen tebliğ olunur. 08/07/2025