T.C. İSTANBUL 26. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 10 Haziran 2023 / 00:01

DOSYA NO : 2017/77 Esas

KARAR NO : 2022/428

MÜŞTEKİ SANIK : AHMAD VAZIRI ESMAEIL ZADEH, Mohammad ve Amene oğlu, 1990 TEHRAN doğumlu

MAĞDUR SANIK : REZA ZAHMATKESH SARUGHI, Majıd ve Maryam oğlu, 1992 MASHHAD doğumlu

MAĞDUR SANIK : VAHAB RAHMATI, Zahra ve Olfat oğlu, 1985 İran doğumlu, İran uyruklu

MAĞDUR SANIK : ZAKİ OUMANDEH, Ebrahim ve Khanoum oğlu, 1976 İran doğumlu, İran uyruklu

SUÇ : Basit Yaralama

SUÇ TARİHİ ve YERİ : 12/06/2014 - Fatih

KARAR TARİHİ : 07/07/2022

Yukarıda açık kimliği yazılı sanıklar hakkında eylemlerine uyan 5237 sayılı TCK'nin 86/2, CMK'nin 231/5 maddeleri gereğince neticeten 5 YIL HÜKMÜN AÇILANMASININ GERİ BIRAKILMASINA, bir kısım suçlar yönünden davanın DÜŞMESİNEkarar verilmiştir.

Yapılan tüm aramalara rağmen sanıkların tebligata yarar açık adresinin tesbiti ile gerekli tebliğ işlemi yapılamadığından 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine, Türkiye Geneli yüksek trajlı İlk 5 gazetelerden birinde bir defaya mahsus ve Genel kategoriye dahil İnternet Haber Sitesinden birinde bir defaya mahsus olmak üzere ilanından itibaren 15 gün içinde kanun yoluna başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.08.06.2023.