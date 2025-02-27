T.C. İstanbul 27. Asliye Hukuk Mahkemesi'nden

Yayın Tarihi: 27 Şubat 2025 / 00:01

T.C. İSTANBUL 27. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2023/117 Esas

DAVALI/İLGİLİ: AL SARAF SAAD ALI - YABANCI KİMLİK NO:990*****598

ADRESİ : Piripaşa Mah. Türkeli Sok. No:8/9 Hasköy Beyoğlu/İstanbul

İŞİ : BİLİNMİYOR

TEBLİĞİN KONUSU:Adresi meçhul olan ilgiliye dava dilekçesi, tensip zaptı ve istinaf başvuru dilekçesinin ilanen tebliğ edilmesi.

Davacı tarafından aleyhinize açılan Tazminat davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce davacı tarafından bildirilen adreslerinize dava dilekçesi, tensip zaptı ve istinaf başvuru dilekçesini bildirir tebligat yapılamamış, tebliğ memuru tarafından adresiniz tespit edilememiş, mahkememizce resmî ve özel kurum ve dairelerden ve ayrıca da kolluk vasıtasıyla adres araştırmanız yapılmış ancak yapılan tüm araştırmalara rağmen tebliğe elverişli adresinizin tespit edilememesi nedeniyle adresiniz meçhul sayılmış olup adresi meçhul olanlara tebligatın ilanen yapılması gerektiğinden maliklerinden olduğunuz İstanbul ili Beyoğlu ilçesi Pirimehmetpaşa mahallesi 2991 ada 8 parselde kayıtlı taşınmazın kentsel dönüşüm geçirdiğini, maliki bulunduğunuz taşınmazın, davacının İstanbul ili Beyoğlu ilçesi Pirimehmetpaşa mahallesi 2978 ada 6parsel 8 numaralı bağımsız bölümde kayıtlı taşınmazında bulunan manzarasının çoğu kısmını kapattığı ve bu nedenle davacıya ait taşınmaz değerinde kayıp yaşandığı sebebiyle, davacının evinde meydana gelen 20.000,00-TL değer kaybının dava tarihi olan 03/04/2023 tarihi itibariyle yasal faiz oranıyla birlikte davacıya ödenmesi talepli dava dilekçesinin ve dava konusu taşınmaz hakkında davacı vekili tarafından talep edilen ihtiyati tedbir kararına karşı istinaf başvuru dilekçesinin tarafınıza ilanen tebliğine karar verilmiş olup, dava dilekçesine ve istinaf dilekçesine karşı işbu ilanın yayınlandığı günden itibaren 7 gün sonra başlayacak iki haftalık kesin süre içinde cevap dilekçesi verebileceğiniz, davanın esasına ilişkin cevap dilekçesinin verilen süre içinde sunulmaması hâlinde, davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınıza karar verileceği hususları, dava dilekçesi, tensip zaptı ve istinaf başvuru dilekçesi tebliği yerine geçmek üzere DAVALI AL SARAF SAAD ALI'YE İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.