T.C. İSTANBUL 29. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

Yayın Tarihi: 07 Aralık 2023 / 00:01

İ L A N

DOSYA NO : 2022/295 Esas

KARAR NO : 2023/404

Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 19/09/2023 tarihli ilamı ile 142/2.h.2 maddesi gereğince 3 YIL 5 AY 20 GÜN HAPİS, ) cezası ile cezalandırılan İmanet ve Amina oğlu, 1990 doğumlu, ÖMER CUT tüm aramalara rağmen bulunamamış, yakalama emri tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİİLK 5 GAZETEDE BİRİNDE VE GENEL İNTERNET HAB.ER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

Hükümfıkrasının ilantarihindenitibaren15 gün sonra tebliğedilmiş sayılacağına tebliğinden itibaren yedi gün içerisinde mahkememize verilecek dilekçeyle veya mahkememiz zabıt katibine tutanakla tevsik olunacak ve hakim tarafından onaylanacak beyanla, mahkememiz yargı sınırları dışında bulunanların ise en yakın Asliye Ceza Mahkemesinedilekçe vererek veya zabıt katibine beyanda bulunarak İstanbul Bölge AdliyeMahkemesine istinaf isteminde bulunulabileceği, Sanıktarafından hakkında verilen kararlarla ilgili süresi içerisinde yasa yollarına başvurulmaması halinde hükümlerin kesinleşeceği nekararverilmiş olup, İLAN OLUNUR. 30.11.2023