T.C. İSTANBUL 29. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

Yayın Tarihi: 24 Haziran 2023 / 00:01

DOSYA NO : 2017/405 Esas

KARAR NO : 2023/281

Bir Kimseyi Fuhuşa Teşvik Etmek veya Yaptırmak veya Aracılık Etmek veya Yer Temin Etmek suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 27/04/2023 tarihli ilamı ile 227/2, mad gereğince5 kez 1 YIL 8 AY HAPİS ve5 kez 80 TL ADLİ PARA cezası ile cezalandırılan İsmail ve Hayet kızı, 1987 d.lu.REŞAH BEKİR tüm aramalara rağmen bulunamamıştır..

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİİLK 5 GAZETEDE BİRİNDEVE GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANENTEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına tebliğinden itibaren yedi gün içerisinde mahkememize verilecek dilekçeyle veya mahkememiz zabıt katibine tutanakla tevsik olunacak ve hakim tarafından onaylanacak beyanla, mahkememiz yargı sınırları dışında bulunanların ise en yakın Asliye Ceza Mahkemesinedilekçe vererek veya zabıt katibine beyanda bulunarak İstanbulBölge AdliyeMahkemesine istinaf isteminde bulunulabileceği, Sanık tarafından hakkında verilen kararlarla ilgili süresi içerisinde yasa yollarına başvurulmaması halinde hükümlerin kesinleşeceğine karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 22.06.2023