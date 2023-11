T.C. İSTANBUL 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 15 Kasım 2023 / 00:01

DOSYA NO : 2023/1291 İLAN

C. SAVCILIĞI ESAS NO : 2023/57058

SANIK :MR. NIRANCHAI MADAN, KAMOWRHIPOğlu PARVEENA'den olma, 04/06/1998 doğumlu, 59/90 MANDESON SUITES SERUICED APARTMENTS SUKHUMUIT RD.26 10110 BANGKOK/TAYLAND adresinde oturur.

SUÇ : Bileti Olmaksızın Spor Müsabakalarını İzlemek Amacıyla Spor Alanlarına Girmek

SUÇ YERİ : İSTANBUL/SARIYER

SUÇ TARİHİ : 14/04/2023

Yukarıda açık kimliği yazılı sanığın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu'nun 03/11/2023 tarih ve 2023/57058 Esas sayılı iddianamesi ile eylemine uyan 6222 sayılı Kanun'un 15/1, 18/1,3,5-c,6,8,10 ve 5237 sayılı TCK'nın 35/1, 53/1. maddeleri uyarınca cezalandırılması istemi ile dava açılmış, suç gereği basit yargılama usulüne kaydı yapılan dosyamızda sanığa "İddianamenin tebliğinden itibaren 15 gün içinde beyan ve savunmalarınızı yazılı olarak bildirmeniz gerektiği, aksi takdirde savunma yapmaktan ve beyan sunmaktan vazgeçmiş sayılacağınız,beyan ve savunma için verilen 15 günlük süre dolduktan sonra Mahkememizce duruşma yapılmaksızın hüküm verilebileceği hususları tebliğ ve ihtar olunur" şeklinde tebligat yapılmasına karar verilmiştir.Dosyanın incelenmesinde tebligata açık adresinin tespiti ile gerekli tebliğ işlemi yapılamadığından anılan işbu hükmün 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29. ve müteakip maddeleri gereğince İLANEN TEBLİĞİNE, ilanın Resmi Gazete'de yayınlanmasından (15) onbeş gün sonra tebliğ işlemi yapılmış sayılmasına, ilan masrafının mahkeme masrafları ile birlikte sanıklardan tahsiline dair ilan olunur.13/11/2023