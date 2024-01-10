T.C. İSTANBUL 3. ÇOCUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 10 Ocak 2024 / 00:01

DOSYA NO : 2023/218 Esas

KARAR NO : 2023/622

Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Çekip Almak Suretiyle Hırsızlık suçundan SSÇ Miraç Ekin hakkında Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 09/11/2023 tarihli ilamı ile neticeten 6 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş olup, Mahkememizce verilen gerekçeli karar ve SSÇ müdafinin istinaf başvuru dilekçesi Yousef ve Farha'dan olma, 23/03/1964 İsrail doğumlu MÜŞTEKİ MIRIAM ABU RAS tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ve istinaf dilekçesi tebliğ edilememiştir.

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin yurt genelinde yayın yapan trajı 50.000 üstü olan bir gazetede ve internet haber sitesinde İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, 7 gün içinde yasal yola başvurmadığı taktirde kararın kesinleşeceği hususu İLAN OLUNUR.04.01.2024