T.C. İSTANBUL 3. ÇOCUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 08 Kasım 2023 / 00:01

İ L A N

DOSYA NO : 2022/574 Esas

KARAR NO : 2023/359

Hırsızlık suçundan SSÇ Diyar Durmazer hakkında Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 30/05/2023 tarihli ilamı ile hakkında 1 yıl 6 ay erteli hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş olup, Mahkememizce verilen gerekçeli karar ve istinaf başvurusu Hasan ve Necla'dan olma, 18/08/1968 İsrail doğumlu müşteki Marıana LABAY tüm aramalara rağmen bulunamadığındangerekçeli karar ve istinaf başvuru dilekçesi tebliğ edilememiştir.

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin yurt genelinde yayın yapan trajı 50.000 üstü olan bir gazetede ve internet haber sitesinde İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, 7 gün içinde yasal yola başvurmadığı taktirde kararın kesinleşeceği hususu İLAN OLUNUR. 02.11.2023