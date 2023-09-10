T.C. İSTANBUL 33. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
Yayın Tarihi:
İ L A N
DOSYA NO : 2019/553 Esas
KARAR NO : 2019/606Hırsızlık suçundan Mahkememizin 2019/553 Esas, 2019/606 Karar sayılı Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması kararı Povol Kovac ve Helena Kovacova kızı, 1972 Slovakya doğumlu, müşteki KATARİNA NİGG tüm aramalara rağmen bulunamamış, karar tebliğ edilememiştir.
- 7201 Sayılı Tebligat Kanunu'nun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE ve İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,
- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, bu tarihten itibaren 7 gün içinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Nöbetçi İstanbul Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yolu açık olmak üzere , süresinde itiraz yoluna gidilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği İLAN OLUNUR.07/09/2023
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|BASIN NO: ILN01889393