T.C. İSTANBUL 33. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 10 Eylül 2023 / 00:01

İ L A N

DOSYA NO : 2019/553 Esas

KARAR NO : 2019/606Hırsızlık suçundan Mahkememizin 2019/553 Esas, 2019/606 Karar sayılı Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması kararı Povol Kovac ve Helena Kovacova kızı, 1972 Slovakya doğumlu, müşteki KATARİNA NİGG tüm aramalara rağmen bulunamamış, karar tebliğ edilememiştir.

7201 Sayılı Tebligat Kanunu'nun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE ve İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE, Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, bu tarihten itibaren 7 gün içinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Nöbetçi İstanbul Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yolu açık olmak üzere , süresinde itiraz yoluna gidilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği İLAN OLUNUR.07/09/2023