T.C. İstanbul 33. Sulh Hukuk Mahkemesi'nden

Yayın Tarihi: 02 Kasım 2024 / 00:01

T.C. İSTANBUL 33. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı : 2024/858 Esas

Konu : Mirasçılık İlanı

Davacı vekilinin mahkememize vermiş olduğu 01/02/2024 tarihli dilekçesi ile muris AYŞE NECLA SARGIN'ın mirasçısı olmaksızın vefat ettiğinin bu nedenle mirasının M.K.’nın 501. maddesi gereğince Hazine’ye aidiyetine karar verilmesini talep ettiği anlaşılmıştır.

İSTANBUL ili, ÜSKÜDAR ilçesi, AZİZ MAHMUT HÜDAYİ mah/köy, 49 Cilt, 239 Aile sıra no, 3 sırada nüfusa kayıtlı, HAMİT ve PENBE oğlu/kızı, 01/08/1932 dogumlu,16409367422 TC kimlik numaralı AYŞE NECLA SARGIN mirasçılarının bulunup bulunmadığı bilinmediğinden TMK' nun 594/1 maddesi gereğince miras bırakanın mirasında hak ve iddia edenlerin 1 ay ara ile 2 kez yayımlanacak iş bu ilanın son ilan tarihinden itibaren 1 yıl içinde mirasçılık sıfatlarını gösterir belgeleri ile birlikte mahkememize başvurmaları, ilan süresi içinde başvuran olmadığı ve hiç bir mirasçı tespit edilemediği takdirde mirasçıların miras sebebi ile istihkak davası açma hakları saklı kalmak kaydı ile ve TMK' nun 594/2 maddesi gereğince mirasın devlete intikal edeceği ilan olunur.