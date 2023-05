T.C. İSTANBUL 34. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 20 Mayıs 2023 / 00:01

DOSYA NO : 2023/291 Esas

KARAR NO : 2023/262

Gece vakti birden fazla kişi ile birlikte konutta, işyerinde veya bunların eklentilerinde silahla yağma suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 18/04/2023 tarihli ilamı ile "1- ...sanığa yüklenen bu eylemlerin bir bütün halinde 5237 sayılı TCK'nun 149/1.a.c.d.h maddesinde düzenlenen"Gece vakti birden fazla kişi ile birlikte konutta, işyerinde veya bunların eklentilerinde silahla yağma" suçu kapsamında kalma ihtimalinin bulunduğu, bu hususta delilleri değerlendirme ve takdir görevinin üst dereceli mahkeme olan Ağır Ceza Mahkemesine ait olduğu anlaşılmakla 5271 sayılı CMK'nun 3,4,6,8,11. maddeleri gereğince Mahkememizin GÖREVSİZLİĞİNE, 2-Karar kesinleştiğinde sanık hakkında5237 sayılı TCK'nun TCK'nun 149/1.a.c.d.h, 53, 63. maddeleri gereğince yargılama yapılması için dosyanın görevli ve yetkili İSTANBUL NÖBETÇİ AĞIR CEZA MAHKEMESİ'NEGÖNDERİLMESİNE, 3-Yargılama masrafları hususunun görevli mahkemece DEĞERLENDİRİLMESİNE, Dair, C.Savcısının yazılı mütalaasına uygun olarak, sanık ve müştekinin yokluğunda kararın tebliğinden itibaren, 5271 sayılı C.M.K’nın267 v.d maddeleri uyarınca 7 gün içinde mahkememize ya da aynı nitelikteki başka bir yerdeki mahkeme aracılığıyla mahkememize gönderilecek bir dilekçe ile veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile İstanbulNöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi’neitiraz yasa yolu açık olmak üzere [itiraz yoluna başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşeceği gerekçeli kararın sanık ve müştekiye tebliği suretiyle ihtar olunarak] verilen" hükmün müşteki HASSAN ECHEIKH (Yabancı Kimlik No: 99364410556, Kholed Echikh ve Monia Nafef oğlu, 1997 TUNUS doğumlu, Zeyrek Mah. Sırımcılar Sok. Otel Sinan No:3Fatih/ İSTANBUL adresinde oturur)ve sanık HACENE ZOROUR'in (Pasaport Belge seri No: 307704870, Kimlik No: 109840887182560006), 22.12.1984 CEZAYİR doğumlu,) mevcut adreslerinden tüm aramalara rağmen bulunamaması ve tebligata yarar açık adresleri tespit edilememesi nedeniyle tebliğ edilemediğinden hüküm özetinin müşteki ve sanığa ilanen tebliğine karar verilmiş olup, 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Resmi İlan Portalı, Yerel(İl) bir gazete ve Yerel (İl) bir İnternet Haber Sitesinde İLANEN TEBLİĞİ ile Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına hususu İLAN OLUNUR. 18.05.2023