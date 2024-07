T.C. İSTANBUL 34. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN İLAMSIZ TAKİPLERDE ÖDEME EMRİNİN İLANEN TEBLİĞİ

Yayın Tarihi: 20 Temmuz 2024 / 00:01

DOSYA NO : 2024/12386 ESAS

ALACAKLI : ODEA BANK ANONİM ŞİRKETİ,

VEKİLİ : Av. Özer Köseoğlu(TBB No: 41825)

Levent Mah. Ebulula Mardin Cad. No:21 Beşiktaş İstanbul Beşiktaş / İSTANBUL

Av. Ali Can Verdi(TBB No: 19994)

Levent Mah. Ebulula Mardin Cad. No:21 Beşiktaş / İSTANBUL

BORÇLU : ANKARA KAPİTAL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ(0690473055)

Hacılar Mah.Küme Evler No:380 Gölbaşı Ankara Gölbaşı/Ankara / ANKARA

BORÇ MİKTARI : 60.000.000,00 USD

(46.894.933,00-USD Asıl Alacak 13.105.067,00-USD Asıl alacağa işlemiş kısmi faizi)

Asıl alacak kısmına, takip tarihinden itibaren işleyecek (Yıllık) %28 değişen oranlarda temerrütfaizi, icra harç ve masrafları, vekalet ücreti ile birlikte tahsil de tekerrür olmamak üzere tahsili talebidir. (T.B.K. hükümleri gereğince fiili ödeme günündeki kur üzerinden Türk Lirası olarak ödenmesi talep olunur.) Kısmi ödemeler Türk Borçlar Kanunu 100. madde hükmünce öncelikle faiz, masraflar ve fer'ilerine mahsup edilecektir.) Faiz ve fazlaya ilişkin haklarımız saklıdır.

BORCUN SEBEBİ:ANKARA YENİMAHALLE 3. NOTERLİĞİ'NİN 14.11.2016 TARİH VE 34904 YEV. NO'LU İHTARNAMESİ,GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ

TAKİP TARİHİ : 08.05.2024

İşbu ödeme emrinin ilan tarihinden itibaren borcu ve takip masraflarını kanunen 7 günlük ödeme süresine 15 gün ilavesi ile toplam 22 gün içinde ödemeniz (Teminat vermeniz), borcun tamamına veya alacaklının takibat icrası hakkına dair bir itirazınız varsa, senet altındaki imza size ait değilse yine bu 22 günlük süre içinde ayrıca ve açıkça bildirmeniz, aksi halde icra takibinde bu senedin sizden sadır sayılacağı, imzayı reddettiğiniz takdirde mercii önünde yapılacak duruşmada hazır bulunmanız, buna uymazsanız vaki itirazınızın muvakkaten kaldırılacağı, senet veya borca itirazınızı yazılı veya sözlü olarak icra dairesine 22 gün içinde bildirmediğiniz takdirde ve aynı sürü içinde 74. madde gereğince mal beyanında bulunmanız aksi takdirde hapisle tazyik olunacağınız, hakikate aykırı mal beyanında bulunursanız hapisle cezalandırılacağınız, borç ödenmez veya itiraz edilmez ise cebri icraya devam edileceği, takibe itiraz ettiğiniz takdirde itirazla birlikte tebliğ giderlerini ödemeniz, aksi halde itiraz etmemiş sayılacağınız ihtar ve ilanen tebliğ olunur. 17/07/2024

