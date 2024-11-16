T.C. İstanbul 35. Asliye Ceza Mahkemesi'nden

Yayın Tarihi: 16 Kasım 2024 / 00:01

T.C. İSTANBUL 35. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

DOSYA NO : 2024/168 Esas

KARAR NO : 2024/508

Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 06/06/2024 tarihli ilamı ile

Sanık YUSUF TARAKÇI'nın üzerine atılı 2011 ve 2012yılları vergi dönemine ilişkin olarak "sahte belge düzenlemek" suçunu işlediği sabit olmakla, eylemine uyan ve lehine olan 7394 S.Y.nın 4.maddesi İle yapılan değişiklikten sonraki 213 Sayılı VUK'nun 359/b maddesi gereğince 3 YIL 9 AY HAPİS CEZASI ile cezalandırılan Halil ve Hediye oğlu, 02/05/1958 İNECE doğumlu, KIRKLARELİ, MERKEZ, İnece Kazımpaşa mah/köy nüfusunda kayıtlı. YILDIZTABYA GULSERLER KAPI NO: 3 DAİRE NO: 1 - GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL adresinde ikamet eden YUSUF TARAKÇI tüm aramalara rağmen bulunamamışTIR.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin TİRAJI 50.000 İN ÜZERİNDEKİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.