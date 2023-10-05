T.C. İSTANBUL 36. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 05 Ekim 2023 / 00:01

DOSYA NO : 2022/160 Esas

KARAR NO : 2023/88

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 14/02/2023 tarihli ilamının Med ve Belkarda Zouhra oğlu, 27/10/1973 doğumlu, Fas uyruklu, Sanık NABIL HASSOUN'in Çınar Mah. 753. Sk. No:26/1 Bağcılar/İSTANBUL adresinden ve diğer bulunması muhtemel yerlerden tüm aramalara rağmen bulunamadığından ilama ait hüküm özetinin ilanen tebliğine karar verilmiş olup;Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Özel Beceri İle Almak Suretiyle Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 14/02/2023 tarihli ilamı ile sanık NABIL HASSOUN'in TCK'nın 142/2.b.2 maddesi gereğince 4 YIL 2 AY HAPİS cezası ile cezalandırılmasına ilişkin hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi uyarınca İLANEN TEBLİĞİ ile hükmün ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına hususu İLAN OLUNUR. 02.10.2023