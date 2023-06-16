T.C. İSTANBUL 36. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2022/404 Esas 05/06/2023
Konu : Gaiplik İlanı
İ L A N D I R
DAVACI : HAZİNE
VEKİLİ : Av. ARMAĞAN AYYILDIZ
DAVALI : KAYYIM İSTANBUL DEFTERDARI
VEKİLİ :SULTAN MERVE DERMENCİ
DAVA :Tapu İptalive Tescil
Dava konusu İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Keçecipiri Mahallesinde bulunan 3048 ada, 9 parsel sayılı taşınmazın 6/46 hisse maliki olduğu iddia edilen "Avram kızı Afedra" ve6/46 hisse maliki olduğu iddia edilen "Mişon oğlu Avram'ın" gaipliklerine karar verilmesi talep edilmiş olmakla, Medeni Kanun'un 33. Maddesi gereğince gaipler hakkında bilgileri olan kimselerin ilan tarihinden itibaren 6 aylık müddet içerisinde mahkememizin 2022/404 esas sayılı dosyasından bahisle mahkememize bilgi vermeleri, gaipler hayatta ise keza adreslerinin de bildirilmesi hususu İLAN OLUNUR. 05/06/2023
|#ilangovtr
|BASIN NO: ILN01846983