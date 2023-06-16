T.C. İSTANBUL 36. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 16 Haziran 2023 / 00:01

Sayı : 2022/404 Esas 05/06/2023

Konu : Gaiplik İlanı

İ L A N D I R

DAVACI : HAZİNE

VEKİLİ : Av. ARMAĞAN AYYILDIZ

DAVALI : KAYYIM İSTANBUL DEFTERDARI

VEKİLİ :SULTAN MERVE DERMENCİ

DAVA :Tapu İptalive Tescil

Dava konusu İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Keçecipiri Mahallesinde bulunan 3048 ada, 9 parsel sayılı taşınmazın 6/46 hisse maliki olduğu iddia edilen "Avram kızı Afedra" ve6/46 hisse maliki olduğu iddia edilen "Mişon oğlu Avram'ın" gaipliklerine karar verilmesi talep edilmiş olmakla, Medeni Kanun'un 33. Maddesi gereğince gaipler hakkında bilgileri olan kimselerin ilan tarihinden itibaren 6 aylık müddet içerisinde mahkememizin 2022/404 esas sayılı dosyasından bahisle mahkememize bilgi vermeleri, gaipler hayatta ise keza adreslerinin de bildirilmesi hususu İLAN OLUNUR. 05/06/2023