T.C. İstanbul 37. İcra Dairesinden /Başkanlığından

Yayın Tarihi: 03 Ağustos 2024 / 00:01

T.C. İSTANBUL 37. İCRA DAİRESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

DOSYA NO : 2021/29031

KONU : 103 davetiyesinin, Fiili haciz tarihine ilişkin hususun ve Kıymet Takdiri Raporunun İlanen Tebliği Hk.



Müdürlüğümüz yukarıda bilgileri yazılı dosyasında borçlu adına kayıtlı ve dosyamızdan 10/12/2021 ve 06/06/2023 tarihli olarak kayden hacizli bulunan 34 EK 8333 Plaka sayılı 2007 model, VOLVO marka, S401.6 D Tipi, OTOMOBİL - YOLCU NAKLİ - HUSUSİ Cinsi, D4164T0025480 Motor Nolu, YV1M5763272316105 Şasi Nolu, 1560 cm3 Motor Silindir Hacmi, 109 HP / KW Motor Gücü, yakıt tipi, GRİ Renkli taşıtın 15/09/2023 tarihinde 380.000,00-TL olarak kıymet takdir edilmiştir. Aracın fiili haczi 06/06/2024 tarihinde yapılmıştır.



Dosyamız borçlusu MEYİKA TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'ne (6200495719Vergi Nolu)103 Davetiyesi, fiili haciz tutanağı vekıymet takdiri raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.



Karar gereğince adresi tespit edilemeyen ve kendisine ilgili evrakların tebligatı yapılamayan borçlu şirkete iş bu ilanın yayını tarihinden itibaren varsa itirazlarını bildirmesi için 7 gün süresinin olduğunun ihtarı ile itirazlarını yapmadığı takdirde tebliğ edilmiş sayılacağı ve kesinleşeceği hususu ile 103 Davetiyesinin, fiili haciz tutanağının ve 15/09/2023 Tarihli bilirkişi raporunun borçluya tebliği yerine kaim olmak üzere ilan olunur.



Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 10/06/2024

#ilangovtr BASIN NO: ILN02071488