T.C. İSTANBUL 37. İCRA HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 20 Temmuz 2024 / 00:01

Sayı: 2023/506 Esas

Konu : İlanen Tebligat

DOSYA NO : 2023/506

DURUŞMA TARİHİ : 16/10/2024

DURUŞMA SAATİ : 10:20

Davacı, Murat Olgun ile Davalı, Soner Ateş (T.C. 31******880) arasında mahkememizde görülmekte " Kiralananın Tahliyesi " davası nedeniyle; verilen ara karar uyarınca Dikilitaş Mahallesi, Kardeşler Sokak, Taşkıran Apt. No:3/1 Daire: 3 Beşiktaş/İstanbul tebligat yapılamayan davalı SONER ATEŞ'e ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

Yapılan yargılamada; Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkartılmış olup adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasında da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma günü: 16/10/2024 günü saat:10.20'de bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz; Aksi taktirde H.M.K. Uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 10/07/2024

#ilangovtr BASIN NO: ILN02064217