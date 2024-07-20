T.C. İSTANBUL 39. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 20 Temmuz 2024 / 00:01

GAZETE İLANI

Esas No : 2022/286

Karar No : 2024/156

Mahkememiz 19/04/2024 tarih 2022/286 esas 2024/156 karar sayılı ilamı ile;

Sanıklar Fatih Sultan Mehmet Öksüz ve Erhan Erünal'ın üzerlerine atılı nitelikli dolandırıcılık suçu nedeniyle ayrı ayrı mahkumiyetlerine, Sanık ZAHİDE GENÇER'in üzerine atılı DOLANDIRICILIK suçundan BERAATİNE karar verildiği,

Sanık Zahide Gençer'in dosyamızda mevcut,beyan adresine çıkartılan tebligatın bila tebliğ iade edildiği, sistemde kayıtlı MERNİS adresinin bulunmadığı, sanığın açık adresinin tespiti için ilgili birimlere yazılan yazılara bila ikmal cevap verildiği ve bu haliyle tebliğ imkansızlığı meydana geldiği anlaşılmakla;

7201 Sayılı Kanunun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince Mahkememiz 2022/286 esas 2024/156 karar sayılı hükmünün Türkiye Genelinde Yayın Yapan Bir Gazetede ve yine Türkiye Genelinde Yayın Yapan Bir İnternet Haber Sitesinde İLANEN TEBLİĞİNE,

İlan metninin gereği için Basın İlan Kurumuna gönderilmesine;

Hüküm fıkrasının, son ilan tarihinden itibaren 2 hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağına;

İlan süresince karar özetinin Mahkeme Divanhanesinde askıda tutulmasına karar verilmekle, Mahkememiz hükmü İLAN OLUNUR. 18.07.2024

#ilangovtr BASIN NO: ILN02064265