T.C. İSTANBUL 39. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 20 Temmuz 2024 / 00:01

GAZETE İLANI

Esas No :2021/219

Karar No : 2024/187

Mahkememiz 14/05/2024 tarih 2021/219 esas 2024/187 karar sayılı ilamı ile;

Sanık Nihal Huluca'nın üzerine atılı Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Dolandırılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan cezalandırılarak hakkındaki Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına karar verildiği ve sanık HASAN DELLE'nin üzerine atılı Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Dolandırılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan BERAATİNE karar verildiği,

Sanık Hasan Delle'nin dosyamızda mevcut,beyan adresine çıkartılan tebligatın bila tebliğ iade edildiği, sistemde kayıtlı MERNİS adresinin bulunmadığı, sanığın açık adresinin tespiti için ilgili birimlere yazılan yazılara bila ikmal cevap verildiği ve bu haliyle tebliğ imkansızlığı meydana geldiği anlaşılmakla;

7201 Sayılı Kanunun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince Mahkememiz 2021/219 esas 2024/187 karar sayılı hükmünün Türkiye Genelinde Yayın Yapan Bir Gazetede ve yine Türkiye Genelinde Yayın Yapan Bir İnternet Haber Sitesinde İLANEN TEBLİĞİNE,

İlan metninin gereği için Basın İlan Kurumuna gönderilmesine;

Hüküm fıkrasının, son ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına;

İlan süresince karar özetinin Mahkeme Divanhanesinde askıda tutulmasına karar verilmekle, Mahkememiz hükmü İLAN OLUNUR. 18.07.2024

#ilangovtr BASIN NO: ILN02064255