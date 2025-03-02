T.C.İstanbul 39. Asliye Ceza Mahkemesi

Yayın Tarihi: 02 Mart 2025 / 12:05

T.C.İSTANBUL 39. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

ESAS NO : 2018/417

KARAR NO : 2024/544

Bina içinde muhafaza altına alınmış bulunan eşya hakkında hırsızlık suçlarından mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 01/10/2024 tarihli ilamı ile sanık IRAKLI ODASHARIA hakkında atılı suçtan HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA ve 5 yıl süre ile denetime tabi tutulmasına ilişkin verilen gerekçeli karar ve müşteki şirketin istinaf dilekçeleri sanığa tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanunun 28.md.si gereğince hüküm özetinin ve istinaf dilekçesinin İLANEN TEBLİĞİNE, İlamın yayınlanmasından itibaren 2 hafta içinde mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine vereceği bir dilekçe ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yoluna başvurabileceği aksi takdirde, ilamın gazetede yayınlanmasından itibaren iki hafta sonra kararın sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ve kararın kesinleştirileceği hususu İLAN OLUNUR.