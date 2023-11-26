T.C. İSTANBUL 4. AİLE MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 26 Kasım 2023 / 00:01

ESAS NO : 2023/120 Esas

DAVALI : MAMURA NAYIR Müeyyetzade Mah. Galip Dede Cad. No: 101/B Kuledibi Beyoğlu/ İSTANBUL

Davacı CEM NAYIR ile davalı MAMURA NAYIR arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasında;

Adresinde bulunmayan davalı MAMURA NAYIR'ın duruşmanın bırakıldığı 12/12/2023 günü 09:55'da mahkememizde hazır bulunması, duruşmaya gelmemesi, sulh için gerekli hazırlığı yapması, yokluğunda diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, bu tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içerisinde delillerini sunması, başka yerden gelecek delillerin mahkemece temin edileceği yerleri bildirmesi, bu hususların verilen süre içerisinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağına karar verileceği hususu ilanen tebliğ olunur.