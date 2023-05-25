T.C. İSTANBUL 4. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 25 Mayıs 2023 / 00:01

Sayı :2021/520 Esas

Davacı , BEKİR DOĞAN ile Davalılar , BASRİ ÇAĞLAR, TALAT AKÇABAY, UĞUR GÜLER, TAM FİNANS FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ arasında mahkememizde görülmekte olan Menfi Tespit (Kıymetli Evraktan Kaynaklanan) davası nedeniyle;

Davalı BASRİ ÇAĞLAR'ın tebligata yarar adreslerinin yapılan tahkikatlara rağmen tespit edilemediği anlaşılmakla, "...Davalı Faktoring şirketinin dava konusu çek ile ilgili diğer davalı Uğur Güler ile 03/12/2020 tarihinde 500.000 TL limitli faktoring sözleşmesi imzalayarak diğer davalılardan Basri Çağlar adına düzenlenmiş 24/01/2021 tarihli 27.730,00 TL'lik faturanın 25.000,00 TL'sini temlik ederek davaya konu çeki bu temlik sözleşmesi gereğince temliken almış olduğu..." yönündeki bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız, ayrıca 13/09/2023 günü saat 14:00'da yapılacak duruşmanın sözlü yargılama duruşması olarak yapılacağı, belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrünüz olmadan duruşmada hazır bulunmadığınız takdirde, yokluğunuzda hüküm verileceği hususları tebligat yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.05/05/2023