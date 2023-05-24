T.C. İSTANBUL 40. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN

Yayın Tarihi: 24 Mayıs 2023 / 00:01

İ L A N

DOSYA NO : 2023/25 Esas

KARAR NO : 2023/135

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 13.04.2023 tarihli ilamı ile Bina Veya Eklentileri İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan;

Sanık Sıdo Ali HABİ'nin müşteki Ahmed NABİL'e yönelik olarak "Bina Veya Eklentileri İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık"suçundan TCK'nun 37/1, 142/2-h maddesi gereğince 4 YIL 8 AY 7 GÜN HAPİS CEZASI ile VELAYET HAK.VESAYET VEYA KAYYIMLIK HİZMETLERİNDEN MEN (ALTSOY) (TCK 53/1-c), SEÇME VE SEÇİLME EHLİYETİNDEN YOKSUN BIRAKILMA (TCK 53/1-b), İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (TCK 53/1-a,d,e) cezaları ilesanığınistinaf dilekçesi,

Sanık Billel DOUS'un müşteki Ahmed NABİL'e yönelik olarak "Bina Veya Eklentileri İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık"suçundan TCK'nun 37/1, 142/2-h maddesi gereğince 4 YIL 8 AY 7 GÜN HAPİS CEZASI ile VELAYET HAK.VESAYET VEYA KAYYIMLIK HİZMETLERİNDEN MEN (ALTSOY) (TCK 53/1-c), SEÇME VE SEÇİLME EHLİYETİNDEN YOKSUN BIRAKILMA (TCK 53/1-b), İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (TCK 53/1-a,d,e) cezaları ilesanığınistinaf dilekçesi,

Müşteki;

Habil ve Hane oğlu 1980 Mısır doğumlu müşteki Ahmed NABİL'in tüm aramalara rağmen bulunamadığı ve adresi tespit edilemediğinden gerekçeli karar ve sanıkların istinaf dilekçeleritebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Türkiye Geneli Tirajı elli binin altındabir gazete ve bir internet haber sitesi ile Basın İlan Kurumu İlan Portalında İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, mağdurların yokluklarında karar verilenler yönünden kararın tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmek üzere mahkememiz kaleminde tutulacak bir tutanak veya en yakın yer Ağır Ceza Mahkemesine aynı yöntem ile başvurmak suretiyle istinaf yasa yolu açık olmak üzere karar verilmiş olup,İLAN OLUNUR. 18.05.2023