T.C. İSTANBUL 40. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN İ L A N

Yayın Tarihi: 07 Mart 2024 / 00:01

DOSYA NO : 2021/477 Esas

KARAR NO : 2023/200

Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Çekip Almak Suretiyle Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 28/03/2023 tarihli ilamı ile 142/2.b.1 maddesi gereğince 2 YIL HAPİS cd TCK.53/1,2,3 maddeleri uyarınca cezalandırılanve verilen kararı istinaf eden sanık Cuma Ozan Kayışkıran hakkında verilen kararın istinafa gönderilebilmesi ve kesinleşmesi için Mauba ve Mama Kızı 1976 Gürcistan doğumlu Müşteki İRİNA XUBULANA'ya tebliğ yapılamamıştır.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin ve sanığın istinaf dilekçesininN RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 04.03.2024