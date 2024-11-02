T.C. İstanbul 40. Asliye Hukuk Mahkemesi'nden

Yayın Tarihi: 02 Kasım 2024 / 00:01

T.C. İSTANBUL 40. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: 2024/5 Esas

Davacı , VAKIFLAR İSTANBUL 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ile Davalı , İSTANBUL ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; dava konusu taşınmaz olan İstanbul İli, Fatih ilçesi, Avcı Bey mahallesi, Kani Efendi sokağı, 476 pafta,2683 ada 6 parsel sayılı taşınmazın 74,20 m2 sahalı arsa vasıflı taşınmazın Nikola oğlu Kostaki adına kayıtlı 2200/6600 hissesinin ve İlya kızı Sofya adına kayıtlı 1649/6600 gaip olması nedeniyle Fatih 1.Sulh Hukuk Mahkemesinin 02/12/2004 tarih, 2004/382 Esas 2004/1190 Karar sayılı kararı ile 3561 sayılı yasa uyarınca İstanbul Defterdarının kayyım tayin edildiği, taşınmazın kayyımla idare süresi olan 10 yılı doldurmuş bulunduğundan, taşınmazın 2200/6600 hissesi ile Kostaki ve 1649/6600 hissesi ile Sofya'nın gaipliğine ve taşınmazdaki hisselerinin Hüdaverdigar Cennetmekan Laleli Sultan Mustafa Han Hazretleri Vakfı adına TESCİLİNE karar verilmesini talep etmiştir.

Gaipliğine karar verilmesi istenilen İlya kızı Sofya ve Nikola oğlu Kostaki hakkında bilgisi bulunanların ilan tarihinden itibaren 6 AY içerisinde bizzat mahkememize başvurmaları veya mahkememizin 2024/5 Esas sayılı dava dosyasına bilgi vermeleri, aksi halde İstanbul İli, Fatih ilçesi, Avcı Bey mahallesi, Kani Efendi sokağı, 476 pafta,2683 ada 6 parsel sayılı taşınmazın 74,20 m2 sahalı arsa vasıflı taşınmazın kayyımlık idare süresinin 10 yılı doldurmuş olması nedeniyle gaipliğine, taşınmazın Hüdaverdigar Cennetmekan Laleli Sultan Mustafa Han Hazretleri Vakfı adına tesciline karar verilebileceği T.M.K m. 33 uyarınca ilan olunur.