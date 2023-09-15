T.C. İSTANBUL 41. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN/BAŞKANLIĞINDAN İ L A N

Yayın Tarihi: 15 Eylül 2023 / 00:01

DOSYA NO : 2022/274 Esas

KARAR NO : 2023/248

Nitelikli Yağma, Kasten Yaralama suçlarından mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 13/06/2023 tarihli ilamı ile Nitelikli Yağma suçundan sanık Hamıdreza Salımı hakkında TCK 149/1-h maddesi gereğince beraatine, Kasten Yaralama suçundan TCK 86/2 maddesi gereğince Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, bu kararın Mohammadreza ve Yemen oğlu, 1992 doğumlu, müştekiHAMED HASSANBEIGI tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİ İLK 5 GAZETEDEN BİRİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 13.09.2023