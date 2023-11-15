T.C. İSTANBUL 41. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 15 Kasım 2023 / 00:01

Sayı : E.26027622-2022/716-Ceza Dava Dosyası

Konu :

İ L A N

SANIK : MOHAMAD ALSIDAWI: Imad ve Fawziya oğlu, 1992 SURİYE doğumlu, Kurtuluş mah. Demet sok 22/3 Şişli/ İSTANBUL

Resmi Belgede Sahtecilik suçundan sanık MOHAMAD ALSIDAWI hakkında mahkememizce yapılan yargılama sonunda;

Mahkememizin 21/06/2023 tarih ve 2022/716 Esas, 2023/347 Karar sayılı kararı ile sanık MOHAMAD ALSIDAWI hakkında Resmi Belgede Sahtecilik suçundan TCK. 204/1maddesi gereğince 1 Yıl 8 Ay Hapis cezası ile cezalandırılmasına, TCK. 51/1 maddesi gereğince hapis cezasının Ertelenmesini ve TCK. 51/3 maddesi gereğince 2 Yıl Denetim Altında Bulundurulmasına karar verilmiştir.

Dava dosyasında sanık MOHAMAD ALSIDAWI'nın tüm araştırmalara rağmen belirtilen adreslerde bulunamadığından dolayı tebligat yapılamamıştır.

Bu nedenle İlanen tebligatına karar verilmiştir.

İlan tarihinden itibaren 15 günlük kesin süre içerisindemahkememize verilecek dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde İSTİNAF yoluna başvurulabileceği,aksi takdirde ilamın kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 10/11/2023